JOE LYNN TURNER: ad ottobre esce Belly of the Beast, ascolta la titletrack

26/08/2022 - 00:01 (51 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 @ Painkiller: 71 anni di et + alopecia = parrucche. Considerando che gli Hypocrisy e Peter Tgtgren sono noti per fare/produrre metal estremo, pu essere una scelta di immagine. 1 Uh, crapa pelada e tematiche occulte, che gli preso al buon Joe? Bel pezzo, canonico ma ben registrato e la voce in ottima forma.