ELLEFSON-SOTO: ecco la titletrack di ''Vacation in the Underworld''

27/08/2022 - 11:51 (46 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Fa impressione vedere soto in un pezzo che sarebbe pi adatto a Chuck Billy, rende il tutto pi soft anche quando cos aggressivo. Sicuramente uno dei migliori cantanti di sempre. Progetto interessante ma temo non decoller mai