NEUROSIS: Scott Kelly abbandona la carriera musicale

Quoto Lizard in pieno. Difficile commentare una cosa cos; sono colpito dal coraggio di riuscire ad ammettere ed assumersi le responsabilit di quanto fatto, sempre il primo inevitabile passo per poter ripartire e fare ammenda. E ancora pi colpito dalla forza della moglie che deve veramente avere tenuto salda la famiglia in una situazione drammatica. Auguro a tutta la famiglia di rimettersi in sesto per davvero, e a lui di non ricadere in errore.