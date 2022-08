NITA STRAUSS: guarda il video del singolo ''Summer Storm''

30/08/2022 - 08:21 (126 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Da qualche tempo entrata nella band di Demi Lovato...scelta condivisibile dal lato economico per ha detto che non esclude un possibile ritorno con Alice Cooper in futuro. 3 Brava tecnicamente ma sono certo che se fosse stata a parit di tecnica una cessotta in sovrappeso e brufolosa al max farebbe video su you tube. Ma sia chiaro fa benissimo...il mondo va cos... 2 E sa anche suonare....la morosa perfetta 1 Bella figa davvero!