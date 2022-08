SOEN: a novembre il live album orchestrale ''Atlantis'', ascolta ''Trials''

30/08/2022 - 17:42 (129 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Mammamia che fuoriclasse! Di solito in queste operazioni si raschia il barile con inediti del tutto inutili. Questo pezzo , invece, straordinario 4 @Rob Fleming non lo trovi da nessuna parte perch un inedito scritto apposto per questo disco. 3 L'ho ascoltata tre volte di fila. Forse il mio gruppo preferito degli ultimi anni. Per adesso mi dite da dove scappa fuori sto gioiello di Trails. non lo ritrovo in nessun album 2 qui che si gode? 1 Questo nuovo singolo da lacrime agli occhi e mi basta per mettere in lista il disco. Solo cose belle dai Soen.