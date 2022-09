RAMMSTEIN: una data a Padova nel 2023

01/09/2022



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Già deciso ,devo esserci 4 Perché @marmar non ti hanno convinto? 3 Anche se vengono a un passo da casa mia, dopo il non proprio entusiasmante concerto di Torino mi sa che passo, e mi si perdoni il gioco di parole. 2 Presente, senza se e senza ma 1 Ho un anno di tempo per organizzarmi. Ma questa volta ci DEVO andare!