CRYING STEEL: firmano con Underground Symphony, nuovo album in arrivo

05/09/2022 - 12:34 (55 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Dalla foto il bassista pare un nuovo innesto 1 Band purtroppo tormentata dai tanti cambi di singer e di un periodo piuttosto lungo di assenza discografica tra il loro primo album e il secondo. Se dal 1987 in poi avessero fatto altri dischi e magari virando ulteriormente verso sonorità americane sarebbe stato forse tutto diverso. La underground symphony é un ottima label per loro ... anche se vi dico la verità avrei preferito la Frontiers.