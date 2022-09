THE OFFERING: ascolta ''Tiny Disappointments'' dal nuovo album ''Seeing the Elephant''

05/09/2022 - 13:54 (55 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Wow, un pezzo "lento" dove domina in tutto e per tutto la melodia e la voce in clean. Riequilibra la violenza del primo pezzo uscito di questo disco. Promosso a pieni voti meglio anche di Wasp.