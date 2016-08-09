RAZOR: ascolta il singolo ''A Bitter Pill'' dal nuovo ''Cycle of Contempt''

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06/09/2022 - 18:23 (45 letture)

Rik bay area thrash
Martedì 6 Settembre 2022, 20.54.53
1
Immarcescibili razor 🤘 bene che realizzini un nuovo album ... anche loro storia dello speed thrash 🤘🎸
RECENSIONI
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