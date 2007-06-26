DISILLUSION: guarda il video di ''Tormento''

09/09/22
OZZY OSBOURNE
Patient Number 9
09/09/22
DEMON HUNTER
Exile
09/09/22
LUNARIAN
Burn the Beauty
09/09/22
TABOO
Taboo
09/09/22
TESTAMENT
Titans of Creation [Video-Album]
09/09/22
END / CULT LEADER
Gather & Mourn
09/09/22
REVOCATION
Netherheaven
09/09/22
FALLUJAH
Empyrean
09/09/22
ALLEN/OLZON
Army of Dreamers
09/09/22
THE AFGHAN WHIGS
How Do You Burn?
07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
07/09/22
MGLA + GUESTS
LARGO VENUE - ROMA
08/09/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA
09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)
15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)