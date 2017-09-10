     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/09/22
OZZY OSBOURNE
Patient Number 9

09/09/22
DEMON HUNTER
Exile

09/09/22
LUNARIAN
Burn the Beauty

09/09/22
TABOO
Taboo

09/09/22
TESTAMENT
Titans of Creation [Video-Album]

09/09/22
END / CULT LEADER
Gather & Mourn

09/09/22
REVOCATION
Netherheaven

09/09/22
FALLUJAH
Empyrean

09/09/22
ALLEN/OLZON
Army of Dreamers

09/09/22
THE AFGHAN WHIGS
How Do You Burn?

CONCERTI

07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

07/09/22
MGLA + GUESTS
LARGO VENUE - ROMA

08/09/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA

09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
SIGNS OF THE SWARM: firmano con Century Media Records, online il singolo ''Unbridled''
07/09/2022 - 18:08 (33 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
07/09/2022 - 18:08
SIGNS OF THE SWARM: firmano con Century Media Records, online il singolo ''Unbridled''
22/10/2020 - 12:12
SIGNS OF THE SWARM: disponibile il nuovo singolo ''Pernicious''
09/09/2019 - 19:10
SIGNS OF THE SWARM: ecco un nuovo video
04/09/2019 - 10:48
SIGNS OF THE SWARM: online un nuovo lyric video
22/08/2019 - 10:24
SIGNS OF THE SWARM: "Vital Deprivation" in uscita a ottobre, ecco il singolo
27/06/2018 - 16:45
SIGNS OF THE SWARM: ufficializzato il nuovo cantante
20/02/2018 - 23:36
SIGNS OF THE SWARM: ecco il video di 'Nightcrawler'
04/11/2017 - 17:37
SIGNS OF THE SWARM: tutto il secondo disco ascoltabile in streaming
07/10/2017 - 07:17
SIGNS OF THE SWARM: online il nuovo lyric video
10/09/2017 - 08:37
SIGNS OF THE SWARM: a novembre il secondo disco, ecco i dettagli ed un brano
ULTIME NOTIZIE
07/09/2022 - 20:18
PARADISE LOST: il batterista Waltteri Väyrynen lascia, al suo posto Guido Montanarini per il tour
07/09/2022 - 19:29
SICK OF IT ALL: recuperata a novembre la data di Bologna, con loro i Siberian Meat Grinder e altri
07/09/2022 - 18:18
IN.SI.DIA: ecco il primo singolo ''Non siate Complici'' dal nuovo album ''Di Luce e d’Aria''
07/09/2022 - 18:13
JETHRO TULL: a febbraio in Italia per tre concerti
07/09/2022 - 17:56
BLOODBATH: online il nuovo singolo ''No God Before Me''
07/09/2022 - 17:51
DRUDKH: dettagli e singolo del nuovo album ''All Belong to the Night''
07/09/2022 - 17:46
DARKTHRONE: annunciano il nuovo album ''Astral Fortress''
07/09/2022 - 12:33
SPIRIT CARAVAN: ci ha lasciato Dave Sherman
07/09/2022 - 12:30
DISILLUSION: guarda il video di ''Tormento''
07/09/2022 - 12:27
UNBOUNDED TERROR: ascolta il nuovo album ''Echoes of Despair''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     