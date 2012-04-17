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Burn the Beauty

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How Do You Burn?

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08/09/22
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09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
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11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
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11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
XANDRIA: il video del singolo ''You Will Never Be Our God'' con Ralf Scheepers
08/09/2022 - 09:15 (42 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
24/01/2017
Intervista
XANDRIA
A tu per tu con Dianne van Giersbergen
17/11/2012
Live Report
KAMELOT + XANDRIA ed altri
Estragon, Bologna, 13/11/2012
22/04/2012
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Alcatraz, Milano, 17/04/2012
 
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