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09/09/22
OZZY OSBOURNE
Patient Number 9

09/09/22
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09/09/22
LUNARIAN
Burn the Beauty

09/09/22
TABOO
Taboo

09/09/22
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Titans of Creation [Video-Album]

09/09/22
END / CULT LEADER
Gather & Mourn

09/09/22
REVOCATION
Netherheaven

09/09/22
FALLUJAH
Empyrean

09/09/22
ALLEN/OLZON
Army of Dreamers

09/09/22
THE AFGHAN WHIGS
How Do You Burn?

CONCERTI

08/09/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA

09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
LAMB OF GOD: il lyric video di ''Grayscale''
08/09/2022 - 16:35 (87 letture)

Evil never dies
Giovedì 8 Settembre 2022, 21.11.07
2
Sempre potenti
Macca
Giovedì 8 Settembre 2022, 17.58.41
1
Bel pezzo, sempre un gran tiro. Mi ha ricordato un pò Cheated (tra i pezzi migliori di Resolution), anche se per me finora Nevermore è la migliore tra le anteprime rilasciate. In ogni caso altro acquisto a scatola chiusa, imprescindibili.
RECENSIONI
s.v.
86
75
85
88
88
85
80
ARTICOLI
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Mediolanum Forum, Assago (MI), 20/11/2018
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
30/06/2009
Live Report
METALLICA + LAMB OF GOD + MASTODON
Palalottomatica, Roma, 24/06/2009
 
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