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09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
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11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

11/09/22
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15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
TONS: i dettagli del nuovo ''Hashension'', ascolta ''Slowly We Pot''
09/09/2022 - 15:21 (9 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
08/06/2022
Live Report
HIGH ON FIRE + TONS
SoloMacello Fest, Circolo Magnolia (MI), 05/06/2022
06/02/2006
Intervista
REVOLTONS
Parlano Andro e Alex
 
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