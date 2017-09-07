     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Titanium - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/09/22
MALAURIU
De Natura Obscuritatis

16/09/22
DESTRAGE
SO MUCH. too much.

16/09/22
FANS OF THE DARK
Suburbia

16/09/22
THE DEVIL WEARS PRADA
Color Decay

16/09/22
LYBICA
Lybica

16/09/22
SUMERLANDS
Dreamkiller

16/09/22
HOUSE OF LORDS
Saints and Sinners

16/09/22
HARTMANN
Get Over It

16/09/22
VOGELFREY
Titanium

16/09/22
THE MARS VOLTA
The Mars Volta

CONCERTI

11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
VOGELFREY: guarda il video di ''Nicht A''
10/09/2022 - 11:31 (18 letture)

ALTRE NOTIZIE
10/09/2022 - 11:31
VOGELFREY: guarda il video di ''Nicht A''
09/08/2022 - 09:42
VOGELFREY: i dettagli del nuovo album ''Titanium'' e il brano ''Flammenvogel''
30/10/2019 - 16:17
VOGELFREY: online il video di ''Magst Du Mittelalter?''
12/10/2019 - 18:25
VOGELFREY: presentato un nuovo brano
28/09/2019 - 17:31
VOGELFREY: ad ottobre il quinto album
27/09/2017 - 22:38
VOGELFREY: guarda il video di ''Mittelalter Rockstar''
07/09/2017 - 09:29
VOGELFREY: guarda il video di ''Crystal Met''
ULTIME NOTIZIE
09/09/2022 - 15:21
TONS: i dettagli del nuovo ''Hashension'', ascolta ''Slowly We Pot''
09/09/2022 - 15:17
SONATA ARCTICA: ascolta la versione acustica di ''Victoria's Secret''
09/09/2022 - 12:06
SPIRITUS MORTIS: diffuso il video ufficiale di ''Death´s Charioteer''
09/09/2022 - 12:02
MORBIFIC: dettagli e singolo del nuovo album ''Squirm Beyond the Mortal Realm''
09/09/2022 - 11:58
ISAFJORD: nuovo progetto con membri di Solstafir e ex-Pain of Salvation
09/09/2022 - 11:12
ROGER WATERS: annuncia il tour d'addio, quattro date in Italia
09/09/2022 - 10:13
O.R.K.: dettagli e singolo del nuovo album ''Screamnasium''
09/09/2022 - 10:11
STRIGOI: pubblicano il video ufficiale di ''An Ocean of Blood''
09/09/2022 - 10:03
SEDNA: ad ottobre il nuovo EP ''Last Sun''
09/09/2022 - 09:51
OZZY OSBOURNE: disponibile il singolo ''Mr. Darkness'' con Zakk Wylde
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     