VOGELFREY: guarda il video di ''Nicht A''

15/09/22
MALAURIU
De Natura Obscuritatis
16/09/22
DESTRAGE
SO MUCH. too much.
16/09/22
FANS OF THE DARK
Suburbia
16/09/22
THE DEVIL WEARS PRADA
Color Decay
16/09/22
LYBICA
Lybica
16/09/22
SUMERLANDS
Dreamkiller
16/09/22
HOUSE OF LORDS
Saints and Sinners
16/09/22
HARTMANN
Get Over It
16/09/22
VOGELFREY
Titanium
16/09/22
THE MARS VOLTA
The Mars Volta
11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
11/09/22
FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)
15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)