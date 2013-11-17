WOODS OF DESOLATION: ecco i primi dettagli del nuovo album

15/09/22
MALAURIU
De Natura Obscuritatis
16/09/22
TERRA ATLANTICA
Beyond the Borders
16/09/22
SMITH/KOTZEN
Better Days... And Nights
16/09/22
GINEVRA
We Belong to the Stars
16/09/22
VOGELFREY
Titanium
16/09/22
THE DEVIL WEARS PRADA
Color Decay
16/09/22
THE MARS VOLTA
The Mars Volta
16/09/22
MARCO MENDOZA
New Direction
16/09/22
LYBICA
Lybica
16/09/22
HOUSE OF LORDS
Saints and Sinners
15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA
30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)