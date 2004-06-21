WHITE SKULL: online la clip di ''Skull in the Closet''

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mardonziak
Lunedì 19 Settembre 2022, 23.23.30
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Bel brano! Il coro prima del ritornello ricorda molto "asgard" un glorioso brano del loro passato.
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