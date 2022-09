Stanne ha affermato che hanno bisogno di aggiungere brani perché altrimenti non possono fare un tour da headliner, avendo un solo disco e dovendolo per forza suonare nella sua interezza anche solo X fare da spalla... spero quindi che queste nuove canzoni non siano state scritte di fretta e furia! L'evoluzione di questo progetto potrebbe mettere tra l'altro in crisi quello dei DT, cosa che non auspico!