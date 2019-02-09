     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/09/22
ATARAXIA
Pomegranate - The Chant of the Elementals

23/09/22
KEN MODE
Null

23/09/22
GURD
Hallucinations

23/09/22
THE RASMUS
Rise

23/09/22
INVICTUS
Unstoppable

23/09/22
FALL OF CARTHAGE
Drawn into Madness

23/09/22
VIRGIL AND STEVE HOWE
Lunar Mist

23/09/22
MERIDIAN
The 4th Dimension

23/09/22
ANTHONY GOMES
High Voltage Blues

23/09/22
BAND OF SPICE
How We Play The Game

CONCERTI

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO

08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
SERJ TANKIAN: in arrivo il nuovo EP ''Perplex Cities''
20/09/2022 - 10:31 (62 letture)

Ezio
Martedì 20 Settembre 2022, 11.49.28
1
Solista pessimo
RECENSIONI
74
35
76
80
ALTRE NOTIZIE
20/09/2022 - 10:31
SERJ TANKIAN: in arrivo il nuovo EP ''Perplex Cities''
06/06/2022 - 19:41
SERJ TANKIAN: pubblica un nuovo singolo, ''Amber''
29/07/2021 - 00:00
SERJ TANKIAN: due nuovi brani dal prossimo album solista ‘‘Cinematique’’
10/06/2021 - 00:31
SERJ TANKIAN: ‘‘How Many Times?’’ è il brano scelto per il nuovo video
01/05/2021 - 10:53
SERJ TANKIAN: online il video di ‘‘Rumi’’ dall'ultimo EP ‘‘Elasticity’’
20/03/2021 - 12:06
SERJ TANKIAN: guarda il video di ‘‘Electric Yerevan’’ dal nuovo EP ‘‘Elasticity’’
04/02/2021 - 19:50
SERJ TANKIAN: svelati i dettagli del nuovo EP solista ‘‘Elasticity’’
18/12/2020 - 01:10
SERJ TANKIAN: il nuovo EP ‘‘Elasticity’’ è stato posticipato a febbraio
14/08/2020 - 11:12
SERJ TANKIAN: il nuovo EP solista ‘‘Elasticity’’ è atteso per l’autunno
09/02/2019 - 11:49
O.R.K.: in arrivo l'album 'Ramagehead', ecco il singolo 'Black Blooms' con Serj Tankian
ULTIME NOTIZIE
20/09/2022 - 12:15
DESTROYER 666: tornano con il nuovo ''Never Surrender'', ascolta ''Guillotine''
20/09/2022 - 11:20
THE SMASHING PUMPKINS: annunciato il nuovo album ''ATUM - A Rock Opera in Three Acts''
20/09/2022 - 10:34
YELLOW EYES: online il nuovo singolo ''Dagger in the Warm Straw''
20/09/2022 - 10:21
LORDI: tre concerti in Italia
20/09/2022 - 10:17
BLACK LAVA: ecco il video ufficiale di ''Eye of the Moon''
20/09/2022 - 10:12
BONECARVER: dettagli e singolo del nuovo album ''Carnage''
20/09/2022 - 10:07
NYTT LAND: a novembre il nuovo EP ''Ritual - Blood of the West'', ascolta un brano
20/09/2022 - 09:50
LOST IN KIEV: tutti i dettagli di ''Rupture'', ascolta ''We Are''
20/09/2022 - 00:59
JOHN PETRUCCI: guarda il video di ''Temple of Circadia''
20/09/2022 - 00:53
THE HALO EFFECT: un nuovo EP nel 2023
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     