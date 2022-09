THE SMASHING PUMPKINS: annunciato il nuovo album ''ATUM - A Rock Opera in Three Acts''

20/09/2022



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Mellon Collie basta eeeee avanza, per quanto conerne la magniloquenza eeeee l'inventiva versatile. Opeghazione che non porta nulla di nuovo. Staremo (guerra peghmettendo) a vedere anzi a sentire. Caghi saluti 2 Il singolo promette bene, e' il resto che mi preoccupa \m/ 1 Non so che pensare, di certo è un progetto un po' ambiziosetto in stile K1.