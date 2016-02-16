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01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

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AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
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08/10/22
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
DESTROYER 666: tornano con il nuovo ''Never Surrender'', ascolta ''Guillotine''
20/09/2022 - 12:15 (84 letture)

God of Emptiness
Martedì 20 Settembre 2022, 15.04.22
3
Sempre grandissimi. Bello anche l'assolo "alla metallica" verso la fine\m/\m/
mardonziak
Martedì 20 Settembre 2022, 14.56.04
2
Ed aggiungiamo un nuovo tassello alla discografia! 😚 Ottima news.
lisablack
Martedì 20 Settembre 2022, 13.16.06
1
Grandi🤘bella notizia
RECENSIONI
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