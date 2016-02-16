DESTROYER 666: tornano con il nuovo ''Never Surrender'', ascolta ''Guillotine''

21/09/22
ATARAXIA
Pomegranate - The Chant of the Elementals
23/09/22
KEN MODE
Null
23/09/22
GURD
Hallucinations
23/09/22
THE RASMUS
Rise
23/09/22
INVICTUS
Unstoppable
23/09/22
FALL OF CARTHAGE
Drawn into Madness
23/09/22
VIRGIL AND STEVE HOWE
Lunar Mist
23/09/22
MERIDIAN
The 4th Dimension
23/09/22
ANTHONY GOMES
High Voltage Blues
23/09/22
BAND OF SPICE
How We Play The Game
23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA
30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA
03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA
04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO
08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA