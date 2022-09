AUTOPSY: ascolta ''Knife Slice Axe Chop'' dal nuovo album ''Morbidity Triumphant''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Perché ha i famosi "limiti di età" essendo un video professionale promosso in un apposito canale Youtube. In realtà è disponibile nel canale della Peaceville Records su Bandcamp. 1 Non mi riesce ascoltarlo.. Vabbè tanto lo compro a scatola chiusa