Volevo, in effetti, ricopiare il commento che ho fatto per l'album Transiberiana: discreto (ma non esaltante) pezzo a livello musicale, veramente scarso il cantato, non bello il pezzo in generale. Con tutto il rispetto e la mia deferenza, questi "Vittorio Nocenzi & Friends" che vogliono ancora chiamarsi Banco de Mutuo Soccorso, rischiano di essere anche un po' patetici. Sentiremo l'album dove, al momento, la cosa che più mi piace, di nuovo, è la copertina. Au revoir.