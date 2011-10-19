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VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
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01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA

02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO

EXHUMED: diffuso il lyric video di ''Carbonized'' dal nuovo ''To The Dead''
21/09/2022 - 17:50 (46 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
15/03/2014
Live Report
TOXIC HOLOCAUST + EXHUMED
Locomotiv, Bologna, 10/03/2014
29/10/2011
Live Report
EXHUMED + CEPHALIC CARNAGE + BEYOND MURDER + HELLVATE
Traffic Club, Roma, 19/10/2011
 
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MORTIFERUM: ascolta ''Exhumed From Mortal Spheres'' dal nuovo album ''Preserved In Torment''
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