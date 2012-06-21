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VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
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02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO

WORM: annunciano il nuovo EP ''Bluenothing'', ascolta ''Shadowside Kingdom''
23/09/2022 - 10:34 (62 letture)

lisablack
Venerdì 23 Settembre 2022, 13.58.17
1
Benissimo 🤘
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08/06/2013
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30/06/2012
Live Report
NASUM + WORMROT+ BUFFALO GRILLZ + TSUBO
Gods of Grind, Traffic Club, Roma, 21/06/2012
 
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