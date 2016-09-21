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BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA

02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO

08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
RAZOR: ascolta il nuovo album ''Cycle of Contempt''
24/09/2022 - 16:52 (56 letture)

metal 73
Sabato 24 Settembre 2022, 21.03.28
2
thrash
metal 73
Sabato 24 Settembre 2022, 21.02.53
1
Trash ignorante anni 80 .......belloooooo!!
RECENSIONI
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75
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