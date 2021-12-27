HIT THE GROUND RUNNIN`: presentano il video di ''Bad Reputation''

28/09/22
SICK BOYS REVUE
Fire
30/09/22
DROPKICK MURPHYS
This Machine Still Kills Fascists
30/09/22
RAGE
Spreading The Plague
30/09/22
VERMOCRACY
Age Of Dysphoria
30/09/22
SCARLET DORN
Queen of Broken Dreams
30/09/22
SONATA ARCTICA
Acoustic Adventures – Volume Two
30/09/22
CITY OF CATERPILLAR
Mystic Sisters
30/09/22
COLDWORLD
Isolation
30/09/22
GRIVE
Le Pressoir Mystique
30/09/22
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
Crazy Times
26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA
30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA
02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)
03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA
04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO
08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA