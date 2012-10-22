RUINTHRONE: dettagli e singolo del nuovo album ''The Unconscious Mind Of Arda''

30/09/22
RAVEN
Leave `em Bleeding
30/09/22
CITY OF CATERPILLAR
Mystic Sisters
30/09/22
SCARLET DORN
Queen of Broken Dreams
30/09/22
SONIC FLOWER
Me And My Bellbottom Blues
30/09/22
COLDWORLD
Isolation
30/09/22
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
Crazy Times
30/09/22
ELLENDE
Ellenbogengesellschaft
30/09/22
GRIVE
Le Pressoir Mystique
30/09/22
MONSTER TRUCK
Warriors
30/09/22
STRIGOI
Viscera
30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA
02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)
03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA
04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO
08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
10/10/22
SAXON + DIAMOND HEAD
ALCATRAZ - MILANO
11/10/22
GAAHLS WYRD + SAOR + GAEREA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/10/22
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
ALCATRAZ - MILANO