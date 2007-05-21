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BLOOM - MEZZAGO (MI)

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

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AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

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SAXON + DIAMOND HEAD
ALCATRAZ - MILANO

11/10/22
GAAHLS WYRD + SAOR + GAEREA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/22
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
ALCATRAZ - MILANO
CANDLEMASS: ascolta la titletrack del nuovo album ''Sweet Evil Sun''
29/09/2022 - 17:19 (116 letture)

Tino
Giovedì 29 Settembre 2022, 21.50.35
1
Sonorità che riportano direttamente all'inizio degli anni novanta con album come tales of creation. Il cantante non fa rimpiangere il messiah, beh forse no, è veramente ottimo. Gli assoli di Lars Johansson sono sempre splendidi
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