SONIC FLOWER: ascolta il nuovo album ''Me and my Bellbottom Blues''

03/10/22
EVEN FLOW
Mediterraneo
06/10/22
TERAMAZE
Flight of the Wounded
07/10/22
THE CULT
Under the Midnight Sun
07/10/22
NEROARGENTO
Land of Silence
07/10/22
SUMAC
Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never
07/10/22
CHARLOTTE WESSELS
Tales From Six Feet Under Vol II
07/10/22
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Reliance
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ATLANTICO - ROMA
04/10/22
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LORENZINI DISTRICT - MILANO
08/10/22
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
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12/10/22
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ALCATRAZ - MILANO
12/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA
13/10/22
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
13/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)