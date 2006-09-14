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SUMAC
Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never

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Tales From Six Feet Under Vol II

07/10/22
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Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never

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07/10/22
ALICATE
Butterfly

CONCERTI

02/10/22
PALLBEARER + ELDER + IRIST
BLOOM - MEZZAGO (MI)

03/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ATLANTICO - ROMA

04/10/22
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
LORENZINI DISTRICT - MILANO

08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

10/10/22
SAXON + DIAMOND HEAD
ALCATRAZ - MILANO

11/10/22
GAAHLS WYRD + SAOR + GAEREA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/22
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
ALCATRAZ - MILANO

12/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA

13/10/22
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

13/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
RHAPSODY OF FIRE: una data in occasione del Lucca Comics & Games
02/10/2022 - 10:58 (65 letture)

RECENSIONI
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s.v.
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ARTICOLI
25/11/2021
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