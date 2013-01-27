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Tales From Six Feet Under Vol II

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Die Sehnsucht ist mein Steuermann - Das Beste aus 10 Jahren

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12/10/22
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12/10/22
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LARGO VENUE - ROMA

13/10/22
THE BLACK CROWES
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13/10/22
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14/10/22
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14/10/22
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CIRCOLO DEV - BOLOGNA

14/10/22
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C. S. RIVOLTA - VENEZIA
ABORTED: firmano con Nuclear Blast Records
05/10/2022 - 11:03 (59 letture)

RECENSIONI
84
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s.v.
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ARTICOLI
26/02/2017
Live Report
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
01/02/2013
Live Report
VADER + ABORTED + BONDED BY BLOOD + FHOBI + BLOODSHOT DAWN
Colony Club, Brescia, 27/01/2013
 
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