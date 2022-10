HAGGARD: due concerti in Italia

05/10/2022 - 11:22 (162 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 @Blank Infinity e adesso vanno in giro col nostro Fabio Alessandrini (Annihilator) alle pelli! 2 band fantastica 1 Non sapevo fossero ancora in giro! Ho amato tantissimo i loro album, Eppur Si Muove sopra a tutti