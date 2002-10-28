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12/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
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14/10/22
CRADLE OF FILTH + ALCEST + GUESTS
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14/10/22
IMPLORE + MEMBRANCE + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

14/10/22
COUNTERPARTS + JUSTICE FOR THE DAMNED + THROWN
C. S. RIVOLTA - VENEZIA
THE DAMNED: ecco il live video di ''Grimly Fiendish'' dal nuovo live album
06/10/2022 - 08:59 (65 letture)

RECENSIONI
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Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
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Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
24/04/2007
Live Report
PAUL DI ANNO + CHILDREN OF THE DAMNED
Nordwind Discopub, Bari, 19/04/2007
05/11/2002
Intervista
CHILDREN OF THE DAMNED
Parla la band
28/10/2002
Articolo
CHILDREN OF THE DAMNED
La biografia
 
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