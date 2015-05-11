TWILIGHT FORCE: completati i lavori del quarto disco

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Flight of the Wounded
07/10/22
NEROARGENTO
Land of Silence
07/10/22
SUMAC
Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never
07/10/22
CHARLOTTE WESSELS
Tales From Six Feet Under Vol II
07/10/22
THE CULT
Under the Midnight Sun
07/10/22
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08/10/22
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
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13/10/22
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CIRCOLO DEV - BOLOGNA
14/10/22
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C. S. RIVOLTA - VENEZIA