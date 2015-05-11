     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/10/22
TERAMAZE
Flight of the Wounded

07/10/22
NEROARGENTO
Land of Silence

07/10/22
SUMAC
Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never

07/10/22
CHARLOTTE WESSELS
Tales From Six Feet Under Vol II

07/10/22
SUMAC
Into This Juvenile Apocalypse Our Golden Blood To Pour Let Us Never

07/10/22
THE CULT
Under the Midnight Sun

07/10/22
QUEENSRYCHE
Digital Noise Alliance

07/10/22
TONS
Hashension

07/10/22
ALICATE
Butterfly

07/10/22
GOATWHORE
Angels Hung from the Arches of Heaven

CONCERTI

08/10/22
INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

10/10/22
SAXON + DIAMOND HEAD
ALCATRAZ - MILANO

11/10/22
GAAHLS WYRD + SAOR + GAEREA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/22
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
ALCATRAZ - MILANO

12/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA

13/10/22
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

13/10/22
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + DARK MIRROR OV TRAGEDY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/10/22
CRADLE OF FILTH + ALCEST + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

14/10/22
IMPLORE + MEMBRANCE + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

14/10/22
COUNTERPARTS + JUSTICE FOR THE DAMNED + THROWN
C. S. RIVOLTA - VENEZIA
TWILIGHT FORCE: completati i lavori del quarto disco
06/10/2022 - 09:25 (80 letture)

YO
Giovedì 6 Ottobre 2022, 15.05.23
1
bene.
RECENSIONI
75
86
ARTICOLI
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/05/2015
Live Report
SONATA ARCTICA + FREEDOM CALL + TWILIGHT FORCE
Estragon, Bologna - 11/05/15
 
ALTRE NOTIZIE
06/10/2022 - 09:25
TWILIGHT FORCE: completati i lavori del quarto disco
10/10/2021 - 16:09
TWILIGHT FORCE: rivelate le nuove date del tour europeo
18/04/2021 - 18:47
TWILIGHT FORCE: annunciate le band di apertura del prossimo tour
18/09/2020 - 16:14
TWILIGHT FORCE: posticipato nuovamente il tour europeo, in Italia a ottobre 2021
21/03/2020 - 10:14
TWILIGHT FORCE: fissata la nuova data italiana
17/03/2020 - 19:33
TWILIGHT FORCE: rinviato ad ottobre il concerto di Milano
22/02/2020 - 20:08
TWILIGHT FORCE: rivelate le band di supporto del loro prossimo tour europeo
16/01/2020 - 16:28
TWILIGHT FORCE: il 17 aprile suoneranno al Legend di Milano
05/11/2019 - 12:09
TWILIGHT FORCE: si separano dal batterista
16/08/2019 - 11:22
TWILIGHT FORCE: online un nuovo lyric video
ULTIME NOTIZIE
06/10/2022 - 17:41
STEEL PANTHER: i dettagli del nuovo album ''On the Prowl'', ecco il primo singolo
06/10/2022 - 17:35
ELECTRIC MOB: ‘‘Sun is Falling’’ è il primo singolo dal nuovo album
06/10/2022 - 17:19
AT THE GATES: Anders Björler torna in formazione
06/10/2022 - 12:24
IRON MAIDEN: tornano in Italia a luglio 2023
06/10/2022 - 09:36
INGESTED: ecco ''From Hollow Words'' dal nuovo album
06/10/2022 - 09:30
LANDFALL: ''Two Strangers'' è il primo singolo da ''Elevate''
06/10/2022 - 09:19
FLUB: in arrivo a dicembre il nuovo album, disponibile un singolo
06/10/2022 - 09:14
JUDICATOR: ascolta il singolo ''Ursa Major''
06/10/2022 - 09:09
AMBERIAN DAWN: annunciato un nuovo album di cover ''Take A Chance – A Metal Tribute to ABBA''
06/10/2022 - 08:59
THE DAMNED: ecco il live video di ''Grimly Fiendish'' dal nuovo live album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     