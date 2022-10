IRON MAIDEN: tornano in Italia a luglio 2023

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 18 E pensare che quando uscì quel disco venne considerato dalla maggior parte dei fan e in generale dai metallari dell'epoca una merdina moscia e commerciale al pari del disco successivo... Cmq io sono ancora in età richiamabile e quindi per quella data potrei essere al fronte... 17 stavolta sono già in anticipo con la t-shirt e la bandana..... 16 Invece del Churchill speech faranno zelenski speech 15 temporali con tanto di nube radioattiva.....sarete a leccarvi il dito per sentire da che parte tira il vento. 14 ....e soprattutto speriamo non ci siano temporali... 13 Io passo non tento nemmeno di vedere i prezzi che mi incazzo e basta. 12 L'importante è arrivarci a luglio 2023, nel caso penso proprio di andarci. 11 Sarò presente come al solito essendo d Milano sono fortunato passano tutti di qua prima o poi ed è pure un sabato...quindi perfetto. Sarà un festival il nuovo Gods of metal quindi spero nelle altre bands qualche piacevole sorpresa 10 È la volta buona... 9 Alexander The Great live sarebbe un sogno...vedremo. 8 Il commento dell'imbonitore è comunque una sacrosanta verità... Io ormai do per scontato che a breve saremo in un mare di guai, però se dovesse essere che mi trovo The loneliness su YouTube suonata nel 2023 non sarebbe male. 7 Wasted years è un evergreen e Heaven un inno da stadio quindi ci saranno e secondo me è giusto è sacrosanto, poi ci sarà sicuramente stranger, le altre è tutto un punto interrogativo comunque beati loro che saranno là, avrei sperato in Bologna visto che sono stato beffato quest'estate ed è a un ora di macchina, Milano non fa (più) per me. PS Putin può andarsene tranquillamente a fare in c... 6 La penso come Argo, heaven can wait e wasted years le hanno suonate molte volte, manca tutto il resto!!! 5 Luglio 2023..... Putin e Zelensky permettendo.... 4 . Somewhere in time è un disco mitologico, il fatto che 5 canzoni su 8 siano state suonate l'ultima volta 35 anni fa, ha contribuito ancora di più a rendere quest'opera qualcosa di ambito nei loro concerti. Comprerei di sicuro un eventuale cd o blu ray... Spero che Wasted years ed Heaven can wait non siano ancora inserite in scaletta, e magari suonassero tutte le altre. Il tiro del disco è micidiale, vediamo se riescono a starci dietro, adesso che sono dei vecchietti. Anche se sono curioso, un po' avrei sperato che questo disco fosse rimasto nel mito senza essere ripreso. 3 li avrei voluti vedere tantissimo i Maiden, ma credo che salterò questa volta 2 Niente Bologna? Azz 1 Somewhere in time….FINALMENTEEEEEE!