THE CULT: ecco la clip di ''Mirror'' dall'ultimo ''Under the Midnight Sun''

14/10/2022 - 11:03 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Devo ancora trovare il tempo per recuperare l'album in toto, ma sono molto curioso. 2 Un bel ritorno alle sonorita' inglesi defgli anni 80...in fin dei conti la naturalezza di questa band sta in dischi come LOVE...anxche se molti preferiscono la fase americana della band....ottimo brano ....questi sono i cult che piacciono a me. 1 Brano meraviglioso così come l'intero album,a mio parere il migliore dei Cult dai tempi di Ceremony. Con questo disco la band inglese torna alle sonorità goth e psichedeliche dei primi album,ascolto consigliatissimo agli amanti di questo sound 🖤