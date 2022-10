XENTRIX: in arrivo a novembre il nuovo album ''Seven Words''

15/10/2022 - 11:07 (116 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Sembrano rimasti fermi a no compromise...ma va bene cosi'...il thrash come deve essere suonato....altro che le produzioni pompatissime del gg d'oggi....con questo voglio dire che se una band sa quello che vuole anche una produzione " scarna" per i canoni odierni fa' la differenza!....un gradito ritorno! 1 L advance è di buon auspico per l album. Siamo nel tipico bay area style e la produzione è molto buona, reale e non pompata 🤘🎸.... mi ricordano i testament 😃