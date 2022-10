LORNA SHORE: disponibile un nuovo singolo da ''Pain Remains''

Devo ancora capire se mi piacciono o no. Bravissimi musicisti, per carità, il cantante entrato in formazione ha un'ottima versatilità nel cantato estremo, ma ci sono un paio di elementi musicali che mal digerisco: il primo sono le parti alla velocità della luce di batteria, il secondo sono le orchestrazioni. È un po' lo stesso discorso che vale per i fleshgod ap., Quando tutto è portato così all'estremo musicalmente si perde di credibilità, e si ottiene l'effetto opposto, cioè anziché apparire duri e indiavolati e trasmettere rabbia e distruzione a me viene da ridere... Buone invece le parti in cui si rallenta e si dilatano i tempi, ma a questo punto mi tengo i Car Bomb che ad oggi sono ineguagliabili, oltre che decisamente più avanguardisti