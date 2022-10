ANVIL: in Italia per tre concerti

19/10/2022 - 11:11 (96 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 spero di esserci anche io. @Angus71: ci si becca! 2 vedrò di esserci sia per loro che per il locale. finito il periodo dei grandi eventi, inizia quello delle piccole realtà. 1 Un piacevole comeback in Italia, e con i tempi che corrono, chi può e a chi li segue, un pensiero c'è lo farei 🤘🎸