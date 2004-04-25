RING OF FIRE: disponibile il lyric video di ''Gravity''

21/10/22
THE 40 THIEVES
The White Album
21/10/22
WHITE SKULL
Metal Never Rusts
21/10/22
EXHUMED
To The Dead
21/10/22
BRUTUS
Unison Life
21/10/22
CABAL
Magno Interitus
21/10/22
O.R.K.
Screamnasium
21/10/22
SERJ TANKIAN
Perplex Cities
21/10/22
FOLKRIM
On Foaming Waves
21/10/22
ORDEN OGAN
Final Days - Orden Ogan & Friends
21/10/22
GRAND
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21/10/22
HARKANE
GREENWICH - FONTANIVA (PD)
23/10/22
MESSA+TENEBRA+SOLARIS
OFF - MODENA
24/10/22
PORCUPINE TREE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
25/10/22
AMARANTHE + BEYOND THE BLACK + BUTCHER BABIES + AD INFINITUM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/10/22
THE AFGHAN WHIGS
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
26/10/22
CLUTCH + GUESTS
FABRIQUE - MILANO
26/10/22
THE AFGHAN WHIGS
LARGO VENUE – ROMA
27/10/22
WOLVES IN THE THRONE ROOM + INCANTATION + STYGIAN BOUGH
LEGEND CLUB - MILANO
27/10/22
LORDI
THE STONE - PESARO
28/10/22
FAUN + LINGALAD + EMIAN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)