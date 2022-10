MOTLEY CRUE: insieme ai Def Leppard per un'unica data in Italia

20/10/2022 - 17:26 (106 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 1) ho visto video recenti dei Crue e Neil canta più che dignitosamente. 2) Ci sono rumors che vorrebbero Mars non della partita, causa i noti problemi di salute. 3) posto di merda 2 Cmq i Def Leppard in sede live hanno ancora qualcosa da dire,i Motley non li seguo piu' da anni. d.r.i. l'hai toccata pianoCmq i Def Leppard in sede live hanno ancora qualcosa da dire,i Motley non li seguo piu' da anni. 1 È un concerto più da 2 novembre