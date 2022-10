AVANTASIA: ecco ''Kill The Pain Away'' con Floor Jansen

7 Scusate l'OT. Comunque il sempliciotto è quello di Fracchia.Scusate l'OT. 6 Tino,alle superiori un mio amico mi faceva una testa tanta col punk anni 90. Punkreas ,Senzabenza,Pornoriviste e compagnia bella. 5 Bravo top! 4 Brano scontato alla nightwish. Disco bruttino ai primi due ascolti 3 Ttino,Extracomunitario-Paolino Paperino Band me la ricordo benissimo,mi sembra primi anni novanta. 2 Sei un sempliciotto tu non sei cattivo hai paura...chi se la ricorda? 1 La Jansen come sempre grande cantante,il brano piacevole ma sempliciotto. Aspetto che mi arrivi il disco e incrociamo le dita.