HOST: la nuova band di Nick Holmes e Greg Mackintosh dei Paradise Lost

24/10/2022 - 00:38 (84 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Che sorpresa! Canzone non male e che conferma tante cose di Holmes. Vuole suonare death? Ha i Bloodbath. Vuole sfogare la sua voglia di synth-pop? Lo fa con un gruppo nuovo senza andare a utilizzare certe altre sigle. Ritengo che nella svolta pop dei PL, One Second - che non è nemmeno tanto pop - sia ai limiti del capolavoro anche all'interno della loro discografia. Quello che è venuto dopo era tra il buono e il discreto. Però rilevo come nemmeno sta volta va bene: insomma finalmente degli artisti creano un nuovo gruppo per suonare musica diversa rispetto alla casa madre e bisogna avere da dire e da ridire anche a 'sto giro? 1 Bel troiaio si ! minestrone insipido di elettro-pop-dance trito e ritrito da anni 80 che non c'entra una mazza col metal. Gia' con l'OSCENO album Host avevamo macchiato una gloriosa discografia come quella dei PL e speravo che fosse come una brutta malattia oramai passata ed invece... Dare retta concentratevi a fare cose di qualita' come gli ultimi album dei PL o per Holmes con i Bloodbath.