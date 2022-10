ELEGANT WEAPONS: nuova band con membri di Judas Priest e Pantera, il debutto nel 2023

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Che sia fatta dai numeri due forse è meglio. Perché già di solito va male coi numeri uno. Eh eh.. 4 Tra l'altro superband, solitamente inutili, fatta dai "numeri" due delle varie band. Non che conti, però l'ho semplicemente notato. Spero di sbagliarmi ma temo che Shock al 2 abbia sintetizzato precisamente la qestione. 3 Vero, di solito sono abbastanza inutili questi progetti. 2 Solito inutile progetto, strano non sia su Frontiers😂 1 La classe c'è. Vedremo se sarà il solito progetto revival per nostalgici oppure qualcosa di più classico ed evergreen.