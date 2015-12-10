WOLFHEART: pubblicano la clip ufficiale di ''Knell''

02/11/22
SATURNUS
The Lighthouse Session (EP)
04/11/22
IRON KINGDOM
The Blood Of Creation
04/11/22
R.A.M.B.O.
Defy Extinction
04/11/22
BLACK MIRRORS
Tomorrow Will Be Without Us
04/11/22
THE PRETTY RECKLESS
Other Worlds
04/11/22
STRYCHNOS
A Mother`s Curse
04/11/22
(ECHO)
Witnesses
04/11/22
MANDRAGORA THURINGIA
Rex Silvarum
04/11/22
INGESTED
Ashes Lie Still
04/11/22
WARLUNG
Vulture`s Paradise
31/10/22
DESTRAGE
VIPER THEATRE - FIRENZE
04/11/22
ANTHRAX + MUNICIPAL WASTE (CANCELLATO)
ALCATRAZ - MILANO
04/11/22
SEVENTH WONDER + GUESTS
CASA DELLE CULTURE - PROSECCO (TS)
05/11/22
SEVENTH WONDER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/11/22
SEVENTH WONDER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
09/11/22
RAGE + BRAINSTORM + TRI STATE CORNER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
10/11/22
WITHIN TEMPTATION + EVANENSCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/11/22
ANVIL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
11/11/22
DESTRAGE
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
11/11/22
ANVIL + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA