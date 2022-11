AMORPHIS: ascolta l'inedita ''The Well'' da ‘‘Halo (Tour Edition)’’

05/11/2022 - 12:09



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Gruppo rispettabilissimo con 30 anni di onorata carriera. I gruppi andati o mai pervenuti sono altri. E poi il growl di Tomi mi fa ancora impazzire sia in studio ma soprattutto dal vivo! 2 "Sono pienamente d'accordo a metà con il mister" (cit. Garzya terzino Lecce). Sono d'accordo che oramai suonano più o meno sempre la stessa canzone. Ma al contempo questa canzone è sempre più o meno bellissima. 1 Di gran lunga il peggiore disco degli Amorphis e questa canzone non ne rialza le sorti pur essendo un pezzo carino ma uguale agli ultimi 30 che han scritto...Ormai sono andati.