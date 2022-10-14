FRETERNIA: guarda il video di ''Dark and the Light''

08/11/22
WOUNDED KNEE
122 Lune
08/11/22
VINNIE MOORE
Double Exposure
11/11/22
ENUFF Z`NUFF
Finer than Sin
11/11/22
BONECARVER
Carnage
11/11/22
DREAM UNENDING
Song of Salvation
11/11/22
DRUDKH
All Belong to the Night
11/11/22
SPIDER GOD
Fly in the Trap
11/11/22
GALDERIA
Endless Horizon
11/11/22
XENTRIX
Seven Words
11/11/22
BRUCE SPRINGSTEEN
Only the Strong Survive
05/11/22
SEVENTH WONDER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/11/22
SEVENTH WONDER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
09/11/22
RAGE + BRAINSTORM + TRI STATE CORNER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
10/11/22
WITHIN TEMPTATION + EVANENSCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/11/22
ANVIL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
11/11/22
DESTRAGE
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
11/11/22
ANVIL + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/11/22
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA
12/11/22
(HED) P.E.
LEGEND CLUB - MILANO
12/11/22
ANVIL + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)