MONSTROSITY: tre date con gli Origin in Italia

Visti a Roma nel 2019, sempre in mezzo alla settimana (2 giorni prima di un altro gruppo più famoso in concerto, questo va sottolineato), e il cantante ci rimase di merda quando uscì da dietro le quinte e vide pochi di noi ad aspettarlo. Gli morì sul volto il ghigno divertito che aveva preparato, e con le mani fece un gesto per dire "ma come?". Alla fine, vista anche la poca partecipazione del pubblico, se ne andò quasi incazzato buttando il microfono per terra. Mi dispiacque tanto per loro, un gruppo storicissimo, che tra l'altro fecero un'esibizione impeccabile coi principali pezzi dell'ultimo ottimo album. Speriamo che questa volta andrà meglio, io credo comunque che ci sarò!