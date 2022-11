NAZARETH: è scomparso Dan McCafferty

09/11/2022



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 perdita musicale molto grossa..lo seguo con i nazareth gia' dagli anni 70..ho vari album..grandissimo cantante con bella voce unica e inconfondibile..r.i.p. dan... 6 Singer che è stato un trademark per i Nazareth, band magari mai assurta a grande notorietà, ma pilastro fondamentale per l hard rock. Rip 5 Mi spiace. Uno che forse non è stato mai veramente famoso, ma su che razza di cantante fosse basta chiedere a chi, famoso, lo è diventato veramente (in primis Axl) 4 Voce indimenticabile e identificabile tra mille. Una leggenda. Buon viaggio. 3 Grande cantante,dispiace molto r.i.p. 2 grandissimo cantante R.I.P. 1 Spiace, grande voce. Rip.